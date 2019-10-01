عاجل..بوعشرين يصر على عدم الحضور إلى جلسة محاكمته للمرة الثانية-التفاصيل

لازال الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، يرفض الحضور إلى جلسات محاكمته، اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وفي هذا السياق، قرر القاضي لحسن الطلفي، اليوم الثلاثاء، إرسال إنذار لتوفيق بوعشرين من أجل المثول أمام المحكمة، وذلك استجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى تفعيل القانون وتطبيق المادة 423 من القانون المسطرة الجنائية.

ويذكر أن القاضي لحسن الطلفي في الجلسة الماضية، قرر إحضار بوعشرين بالقوة للمحكمة، حيث بدا الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″و يومية “أخبار اليوم”، منفعلا، عند مثوله أمام القاضي، في الجلسة السابقة، متهما النيابة العامة بإهدار كرامته عند إحضاره بتلك الطريقة.

وقال الصحافي بوعشرين، مخاطبا القاضي لحسن الطلفي، “تعرضت إلى العنف، وللمعاملة القاسية..، النيابة العامة تنتقم مني، بعد المرافعة التي قدمتها، قبل أيام، والتي بسطت فيها، جميع الاختلالات القانونية التي تشوب الملف”.

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وأوضح بوعشرين، أن النيابة العامة مارست العنف، عند إحضاره إلى المحكمة، على الرغم من أنه يعاني من مرض، ويتوفر على ملف طبي يثبت ذلك.

وهدد مؤسس “أخبار اليوم”، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار المحكمة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” مراسلتين لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، على خلفية “عنف الإحضار بالقوة”.

وهدد بوعشرين باتخاذ خطوات غير مسبوقة، إذ قال إنه اذا استمروا في إحضاره بتلك الطريقة، فسيخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام.