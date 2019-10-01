توقيف امرأة حاولت التخلي عن طفلة أمام إحدى المؤسسات التعليمية في مراكش

تمكنت المصالح الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة أقدمت على محاولة التخلص من طفلة، لا يتجاوز عمرها سنتين، وذلك وسط الشارع العام في مدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن امرأة، في الثلاثينات من عمرها، حاولت التخلي عن طفلة لا تتجاوز عمرها سنتين، في واضحة النهار، وذلك أمام الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية في حي سيدي يوسف بن علي في مراكش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرأة المعنية بالأمر تركت الطفلة في جنب أحد الكراسي العمومية في الشارع، قبل أن يثير بكاء هذه الأخيرة انتباه المارة، الذين أوقفوا المعنية، قبل هروبها من مكان الواقعة.

وقدم إخبار المصالح الأمنية، التي حلت في عين المكان، وعملت على اقتياد المتهمة إلى الدائرة الأمنية السادسة، قصد التحقيق معها لمعرفة ملابسات، وظروف الحادث.