عسقلان: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة بحادث عمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب علي دراوشة (22 عاما) من بلدة إكسال، مصرعه، وأصيب آخران أحدهما بجروح خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث عمل وقع في مدينة عسقلان، جنوبي البلاد.
وعلم أن الحادث وقع من جراء سقوط جسم ثقيل على الضحايا، خلال عملهم في لحم خط أنابيب في خزان مياه بعمق 10 أمتار في منطقة محاذية لشارع رقم 4 قرب عسقلان.
وفي التفاصيل جاء أن حادث العمل أسفر عن إصابة ثلاثة عمال، أحدهم فارق الحياة على الفور متأثرًا بجروحه، فيما عملت طواقم الإنقاذ على نقل آخرين أحدهما يبلغ من العمر 25 عماما ووصفت جروحه بالـ"خطيرة"، والآخر أصيب جروحة طفيفة، إلى مستشفى أسوتا في عسقلان.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أنه بمصرع دراوشة، وصل عدد ضحايا حوادث العمل في البلد منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 66 قتيلا.
يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. ويشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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