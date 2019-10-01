شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسؤول بالمهرة يناقش الوضع المالي مع الهيئة الإدارية ومكتب المالية بالمحافظة والان مع التفاصيل

عقد صباح اليوم إجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر مع وكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين والهيئة الإدارية ومكتب المالية لمناقشة الوضع المالي بالمحافظة.

وجرى في الإجتماع مناقشة عدد من المشكلات المالية والوضع المالي العام والخدمي بالمحافظة وبحث عدد من الحلول المقترحه من قبل الحاضرين.

وخرج الإجتماع بالعديد من المخارج والحلول ووضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة في الوضع المالي الذي تمر به المحافظة.