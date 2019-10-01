شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل 3 متظاهرين وإصابة 60 برصاص القوات الحكومية ببغداد والان مع التفاصيل

قتل 3 متظاهرين وأصيب نحو 60 خلال تفريق قوات الأمن العراقية لتظاهرات تطالب بإصلاح الواقع المعيشي في العاصمة بغداد. وقالت مصادر عراقية إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في بغداد والبصرة والكوت. وأكدت المصادر أن التظاهرات في المحافظات المذكورة مازالت تشهد زخما مستمرا، وسط تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع من عمل مندسين على حرف سلميتها. Advertisements وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019: نحذر المتظاهرين من مثيري الشغب والمندسين والخارجين عن القانون الذين يحاولون تحريف التظاهرات السلمية عن مسارها. وتابعت الوزارة قائلة: قواتنا ستقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخربين والمندسين وسط المتظاهرين بكل صلابة وقوة. وزاد البيان: ندعو أهالي البصرة للتعاون مع القوات الأمنية التي تقف بمسافة واحدة من جميع أبناء المحافظة.

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