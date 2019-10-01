شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة انتقالي المعلا بعدن تواصل حملة رفع العلم الجنوبي والان مع التفاصيل

نزلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المعلا، إلى الميدان لمواصلة رفع العلم الجنوبي.

وفي التفاصيل، واصلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المعلا اليوم الثلاثاء، حملة رفع العلم الجنوبي وترديد النشيد الوطني في مدارس المديرية، حيث قامت اليوم بالنزول الميداني إلى مدرسة الصديق للتعليم الثانوي.

وخلال النزول، نقل رئيس انتقالي المعلا د.علي عوض للهيئة التدريسية وطلاب المدرسة، تحيات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.

Advertisements

وأكد عوض مواصلة حملة رفع العلم الجنوبي في باقي مدارس و ثانويات المديرية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به مدير عام مديرية المعلا و مكتب التربية بالمعلا خلال الحملة التي تشهدها مديرية المعلا منذ تدشين العام الدراسي الجديد .

بدورها عبّرت الأستاذة مريم الوهابي مديرة مدرسة الصديق عن سعادتها بعودة ترديد النشيد الوطني الجنوبي إلى مدارس العاصمة عدن مجددا، شاكرة القيادة المحلية لانتقالي المعلا ومكتب التربية في المعلا على نزولهم الكريم للمدرسة وتدشين هذه الحملة.

وقامت طالبات مدرسة الصديق برفع علم الجنوب على سارية الثانوية، كما قمن بترديد النشيد الوطني الجنوبي في طابور الصباح.

حضر الحملة الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير مكتب التربية في المعلا، و أعضاء في انتقالي المعلا ، وأعضاء في نقابة المعلمين الجنوبيين في المديرية