شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: مثيرو الشغب يحاولون حرف التظاهرات السلمية عن مسارها والان مع التفاصيل

أكدت وزارة الدفاع العراقية حرصها على أرواح المتظاهرين من خلال تأمين الحماية الكاملة لهم شرط حصولهم على موافقة من الجهات الرسمية للتظاهر.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019: نحذر المتظاهرين من مثيري الشغب والمندسين والخارجين عن القانون الذين يحاولون تحريف التظاهرات السلمية عن مسارها.

وتابعت الوزارة قائلة: قواتنا ستقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخربين والمندسين وسط المتظاهرين بكل صلابة وقوة.

وزاد البيان: ندعو أهالي البصرة للتعاون مع القوات الأمنية التي تقف بمسافة واحدة من جميع أبناء المحافظة.

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وتظاهر المئات اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وتحسين الواقع المعيشي، بالتزامن مع احتجاجات أخرى جنوب العراق.

وبحسب مصادر عراقية فقد توافد المتظاهرون صباح اليوم، إلى ساحة التحرير، قبالة نصب الحرية، وسط بغداد.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإصلاح الاقتصادي، وإحداث تغييرات جدية، فيما طالبت بعض الهتافات بإسقاط النظام.

وكان قد سبق التظاهرات دعوات في مواقع التواصل، للحشد والاحتجاج في المدن العراقية، ضد أداء الحكومة.

وتزامنت المظاهرات في بغداد مع احتجاجات أخرى في مدن البصرة، وذي قار، وميسان جنوب العراق.