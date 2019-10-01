شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:23 مساءً, 1 أكتوبر 2019 م
المناطق - وكالات
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني رصدت الليلة الماضية، عدة محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي، وأفشلت كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح.
وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل استهداف مواقع الجيش اليمني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل حوثية جنوبي محافظة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.