ادارة الصقور توضح حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية

وانتشرت انباء تفيد باحالة رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية انور حمه امين و6 ضباط اخرين الى المحكمة العسكرية.

وقال الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الفريق الطيار الركن قائد القوة الجوية انور حمه امين يمارس عمله في منصبه بصورة طبيعية"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن إحالته إلى المحكمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع.



ودعا الزيدي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الى "توخي الدقة والحذر من نشر هكذا أخبار مفبركة وغير صحيحة من اجل عدم تشويه سمعة الأخرين".