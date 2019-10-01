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ادارة الصقور توضح حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية

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2019-10-01 | 18:35

ادارة الصقور توضح حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية

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نفى نائب رئيس نادي القوة الجوية، العميد وليد الزيدي، الأخبار التي تحدثت عن إحالة قائد القوة الجوية انور حمه امين الى المحكمة العسكرية.
وانتشرت انباء تفيد باحالة رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية انور حمه امين و6 ضباط اخرين الى المحكمة العسكرية.

وقال الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الفريق الطيار الركن قائد القوة الجوية انور حمه امين يمارس عمله في منصبه بصورة طبيعية"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن إحالته إلى المحكمة العسكرية من قبل وزارة الدفاع.


ودعا الزيدي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الى "توخي الدقة والحذر من نشر هكذا أخبار مفبركة وغير صحيحة من اجل عدم تشويه سمعة الأخرين".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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