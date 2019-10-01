رسمياً.. 'ميمي' يعود الى الملاعب من جديد

وكان اللاعب قد شكى من الاصابة امام الريان في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر في الخامس عشر من ايلول الماضي، حيث اصيب بتمزق بعضلة الگولف.

وذكر نادي الدحيل في بيان رسمي أن "تدريبات الفريق، شهدت مساء اليوم، عودة الثلاثي مهند علي، ادميلسون دا سيلفا ومحمد موسى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب الاصابة".



وبين ان "هذه العودة، تمثل اضافة كبيرة للدحيل الذي يعاني من عدة غيابات بسبب الاصابات، بعد ان فقد في مباراته الاخيرة امام الشحانية نجميه عاصم مادبو واسماعيل محمد، ولا يزال غياب سلطان البريك يتواصل منذ انطلاقة الموسم".

واوضح ان "عودة الثنائي مهند علي وادميلسون دا سيلفا، تمثل اضافة قوية لخط المقدمة الذي عاني كثيرا في الفترة الاخيرة وهو ما سيمنح الجهاز الفني المزيد من الخيار في قادم المباريات، بينما تمنح عودة محمد موسى بعداً اضافياً لخط الدفاع لما يملكه اللاعب من قوة في الاداء وخبرة كبيرة".



يذكر أن "ميمي" سيتواجد رفقة اسود الرافين في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى (كأس العالم & كأس آسيا).