الإعلام الحكومي تصدر بياناً بشأن تظاهرات والصحة تؤكد وفاة شخص واصابة 200

وقالت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل".

واعربت الخلية عن "أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها"، مشددة بالقول "أننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة الى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد إستمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين".



وأضافت أن "وزارة الصحة كشفت عن إستمرار ملاكاتها الطبية في تقديم العلاج الى الجرحى الذين استقبلتهم المؤسسات الصحية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى (٢٠٠) مصاباً بينهم (٤٠) مصاباً من منتسبي الأجهزة الأمنية"، موضحة أن "عدداً خرج منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمتبقي من للراقدين وعددهم (٥٠)".