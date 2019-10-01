التشكيل الرسمي لريال مدريد امام بروج في دوري الابطال

رياضة 2019-10-01 | 17:57 1,831 مشاهدة اعلن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، التشكيل الرسمي لفريقه امام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. وسيدخل زيدان بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو. خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس. خط الهجوم: هازارد، بنزيما، لوكاس فازسكيز. وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.



ويسعى الفريق الملكي الى استعادة توازنه بعد خسارته امام باريس سان جيرمان 3-0 في الجولة الاولى من البطولة.

ويسعى الفريق الملكي الى استعادة توازنه بعد خسارته امام باريس سان جيرمان 3-0 في الجولة الاولى من البطولة.

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