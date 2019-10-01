مجلس الوزراء يوافق على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع.
وأضاف البيان، أنه "في بداية الجلسة قدم عبدالمهدي ايجازا عن آخر التطورات، وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول أعماله ، واصدر عددا من القرارات والتوجيهات .
وأشار إلى أن "المجلس قرر الموافقة على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع".
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