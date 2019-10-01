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مجلس الوزراء يوافق على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع

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وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع.
وذكر بيان للمجلس تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف البيان، أنه "في بداية الجلسة قدم عبدالمهدي ايجازا عن آخر التطورات، وناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول أعماله ، واصدر عددا من القرارات والتوجيهات .

وأوضح البيان، أن "المجلس قرر الموافقة على آلية تنفيذ الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: (93 لسنة 2019) بشأن مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين، كما قرر الموافقة على تعديل نص المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.

وأشار إلى أن "المجلس قرر الموافقة على تأليف الفريق الرئاسي لمتابعة المشاريع".

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