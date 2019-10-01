مجلس الوزراء يوصي البرلمان بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على اولويات مشاريع القوانين وعلى التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات".وأضاف أن المجلس "وافق على التوصية الى مجلس النواب بالتريث بشأن اقرار مشروع قانون النفط والغاز لحين انجاز مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية وانجاز مشروع قانون النفط والغاز المعروض على مجلس الدولة".

وقرر المجلس، بحسب البيان "الموافقة على تعديل تسمية ( الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاعلى والاوسط )، لتصبح ( الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاوسط ) في وزارة الكهرباء استناداً الى احكام المادة (3) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل"، كما وافق على "تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء: ( 9 لسنة 2019 ) بشأن التعاقد مع عدد من الخبراء من الاياتا أو الايكاو الى جانب الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (267) لسنة 2018، وذلك بإضافة وزير الثقافة الى لجنة العلماء".