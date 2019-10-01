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مدير الدفاع المدني يعلن السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت بساحة التحرير

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أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الثلاثاء، السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في ساحة التحرير.
وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "تمت السيطرة على جميع حوادث الحريق التي اندلعت في ساحة التحرير، البالغة أربعة حرائق".

وأضاف انه "من ضمن الحريق عجلات ومولدات ومخزن في مدخل شارع الحمهورية جهة التحرير، وحرائق في عدد من بسطيات البالات، إضافة الى اطارات في أكثر من موقع".


وكان مصدر أمني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، باندلاع النيران داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير.

وانطلقت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما تم استهدافها بالغاز المسيل للدموع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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