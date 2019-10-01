محمد بن راشد مهنئا الصين بيومها الوطني: تجمعنا علاقات تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جمهورية الصين الشعبية بيومها الوطني السبعين. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر: "نهنئ جمهورية الصين حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السبعين". وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تجمعنا مع الصين علاقات تاريخية واستراتيجية متينة تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه والسلام". Advertisements وتحتفل الصين، الثلاثاء، بيومها الوطني بفعاليات واحتفالات شعبية ترعاها الحكومة في الساحات العامة بجميع أنحاء البلاد، وتستمر قرابة 7 أيام يطلق عليها "الأسبوع الذهبي" وتكون إجازة رسمية. واستعرضت الصين قوتها بعرض عسكري هو الأكبر بتاريخ البلاد بمناسبة هذه الذكرى. وضم العرض العسكري في بكين 15 ألف عسكري ومئات الدبابات والطائرات الحربية، بحضور أرفع المسؤولين في البلاد الذين تجمعوا على شرفة ساحة تيان أنمين حيث أعلن ماو تسي-تونغ تأسيس الصين الشعبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1949.

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