القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت محكمة الاستئناف التونسية، الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.
واتهم القروي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة "النهضة" الإخوانية بتدبير عملية توقيفه، معتبرا أنه في حال لم يتم الإفراج عنه، فإن الانتخابات ستكون "مهزلة حقيقية".
جاء ذلك في مقابلة أجراها القروي من سجنه مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، عبر محاميه الذي استلم الأسئلة وتلاها على موكله خلف القضبان، قبل أن يمليه الأخير الإجابات كما نشرتها الصحيفة عبر موقعها.
كانت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس قررت، الإثنين، رفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
وحل القروي الثاني بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقامة في تونس الأحد الماضي، بحصوله على 15.58 % من الأصوات.
نتيجة جاءت رغم خوضه الاقتراع وهو موقوف منذ 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية شبهات بالفساد، إثر شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة.
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