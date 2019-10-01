١٣ محطة رئيسية في الانتخابات البرلمانية الإماراتية ٢٠١٩

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات البرلمانية الإماراتية في يناير/كانون الثاني 2019؛ إذ دأبت منذ تشكيلها على صياغة الأطر العامة التي ستحكم سير العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في دورته الرابعة.

ولا يقتصر دور اللجنة الوطنية على متابعة سير العملية الانتخابية فحسب، بل المشاركة في التوعية والتثقيف حول الترشح والانتخاب، إضافة إلى وضع القواعد والأحكام العامة لتنظيم عملها.

وحددت اللجنة إطاراً زمنياً لعدد من المحطات الرئيسية التي ستسير الانتخابات على نحوها.. "العين الإخبارية" في التقرير التالي تأخذكم في جولة على هذا الجدول الزمني من مرحلة فتح باب الترشح حتى إعلان الفائزين بشكل نهائي.

ومن أهم تلك المحطات: فتح باب الترشح ومقار المراكز الانتخابية رسمياً، لتتاح بعد ذلك فرصة للمرشحين لتسجيل أنفسهم، ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين، ثم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين لمدة ثلاثة أيام، والرد على تلك الاعتراضات فيما بعد، ثم الإعلان عن المرشحين النهائيين.

ومن هنا تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر ٢٧ يوماً، وصولاً إلى مراحل التصويتات داخل وخارج الدولة حتى إعلان أسماء الفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.