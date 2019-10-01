عاجل.. مقتل وإصابة11 في هجوم على مدرسة ثانوية شرق فنلندا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات أفادت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الثلاثاء، عن سقوط قتيل وإصابة 10 آخرون في هجوم على مدرسة ثانوية مهنية في مدينة كووييو شرق فنلندا، ومن بين المصايب منفذ الهجوم الذي أصيب بنيران الشرطة.

Advertisements وأضاف أن الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى، فيما لجأ الطلاب والمعلمون إلى مجمع تجاري قريب من المدرسة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد شهود العيان قوله إن المهاجم استخدم السيف في هجومه على المدرسة. وقال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، في رسالة إن الشعب تعرض إلى صدمة كبيرة جراء الحادث. هذا وتواصل الشرطة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث.

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