شاهد.. فضح أحد الحسابات التركية التي تحرض ضد السعودية 

مازالت قطر ومن خلفها تركيا مستمرة في حروب الأنترنت والحسابات المحرضة ضد الدول العربية عامة والمملكة السعودية خاصة، وتسعي الدوحة وأنقرة من خلال حسابتها المزيفة لتشويه إنجازات ورؤية المملكة السعودية.



ويعد حساب “الإسطنبولي” الذي يبث من تركيا أحد هذه الحسابات التي تنفث سمومها في الفضاء الإلكتروني مستهدفة أبناء هذا الوطن.

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