الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

هاتف

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير أحدث ابتكارات شركة "Apple" في عالم الهواتف الذكية، بما في ذلك هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، إضافة إلى هاتف iPhone 11 الجديد بكاميرته المزدوجة. ويمكن للعملاء طلب الحصول على الهواتف الجديدة من جميع متاجر دو للتجزئة أو عبر الموقع الإلكتروني.



وفي سياق حديثه عن توفير الهواتف الجديدة، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال فهد الحساوي، " نسعى دوماً في دو إلى توفير أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا لعملائنا من الأفراد والمؤسسات بهدف إثراء تجاربهم اليومية وتمكينهم من إنجاز المزيد من المهام بشكل سلس. ويسرنا في هذا الإطار الإعلان عن توفير الجيل الأحدث من هواتف iPhone والتي يمكن للعملاء الحصول عليها مع باقاتنا المتنوعة والمتميزة من خدمات الاتصال والتي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العملاء".

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ويمكن لعملاء دو من الأفراد سواءً من مشتركي باقات الدفع الآجل أو المسبق شراء أحدث الهواتف الذكية من"Apple" والاستمتاع بعروض مميزة وحصرية، حيث يمكن لمشتركي باقات الدفع الآجل الحصول على الهاتف بدون دفعة مقدمة مع عرض مضاعفة البيانات من دو، أو الحصول على الهاتف مع خطة سداد مرنة بدون دفعة مقدمة مع أي من باقات الدفع الآجل ابتداءً من 120 درهماً شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم دو لعملاء الدفع المسبق باقات جديدة وحصرية في متاجرها تتيح للعميل الاستمتاع بقدرات الشريحة المدمجة eSIM مع 11 جيجابايت من البيانات مجاناً لمدة 11 شهراً من تاريخ شراء الهاتف.

أما بالنسبة لعملاء دو من المؤسسات، تقدم الشركة باقة شاملة مصممة لتلبية احتياجاتهم . حيث يمكن للعملاء من المؤسسات الحصول على أحدث أجهزة iPhone بدون رسوم مقدمة ووفق خطة سداد مرنة مقابل 120 درهماً شهرياً.

وإلى جانب هذه العروض الرائعة، تشمل باقة دو للمؤسسات مزايا إضافية مثل برنامجAppleCare+ وحلول إدارة تنقل المؤسسات، فضلاً عن كونها المشغل الوحيد في الإمارات الذي يوفر برنامج Apple Business Manager، والذي يهدف خصيصاً إلى تمكين المؤسسات من ضبط الإعدادات لاسلكياً والتسجيل تلقائياً في منصة إدارة الأجهزة المتحركة الخاصة بهم، إلى جانب عروض حصرية على بيانات التجوال والمزيد.

كما سيكون لفئة مشتركي خطوط الموظفين المدفوعة عرض منفصل مع هواتف iPhone 11 وذلك لأن العملاء النهائيين في هذه الفئة يميلون أكثر نحو مفهوم "القيمة مقابل المال"، لذلك ستقدم دو لهم مع هواتف iPhone الجديدة مزايا إضافية للبيانات في باقات الهاتف المتحرك للمؤسسات ولكن بتكلفة إضافية.