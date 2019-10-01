مصر تشارك لأول مرة فى يوم البث العالمى لقناة TV 5 Monde

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

شاركت مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2019 في يوم البث العالمي المباشر لقناة TV 5 Monde، الناطقة بالفرنسية، ضمن برنامج بعنوان "مسار الفرانكوفونية" La Piste de la Francophonie حيث خُصصت ساعة كاملة للبث من قصر "المنسترلي" بمنطقة منيل الروضة، تخللها إذاعة تقارير إعلامية، أنتجتها الهيئة المصرية الوطنية للإعلام، حول الآثار والفن والسينما والموسيقى بالإضافة إلي تناول الثقافة والمجتمع الفرانكوفوني في مصر.



وقد سبق للقناة الناطقة بالفرنسية إنتاج حلقة ترويجية عن مصر في ديسمبر 2018 تناولت آثار وتاريخ القاهرة والجيزة والحياة اليومية بهما، ومشروع المتحف المصري الكبير وتطوير هضبة الأهرام، والنمو الكبير في حركة السياحة الوافدة للمقاصد المصرية، وذلك بناء على مبادرة من وزارة الخارجية.

وتُعد قناة TV 5 Monde هي إحدى الهيئات الخمس المباشرة التابعة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، التي كانت مصر أحد أعضائها المؤسسين في 1997، وذلك بعد انضمامنا رسميًا للإطار الفرانكوفوني الدولي عام 1983 الذي بدأ في صورة وكالة للتعاون الثقافي والفني أنشأتها فرنسا في 1970، ويُعد التعاون بين التلفزيون المصري والقناة، الذي تنسقه وزارة الخارجية، هو الأول من نوعه في هذا الصدد.