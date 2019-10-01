الكرملين: بوتين وروحاني بحثا الاتفاق النووي وأوضاع المنطقة بما بذلك سوريا

أفادت الرئاسية "​الكرملين​" بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في ​أرمينيا​، مجموعة من المسائل، بينها الملف السوري و​الاتفاق النووي​".

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