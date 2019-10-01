فتح تحقيق في بريطانيا بشأن حسابات مجموعة "توماس كوك" المفلسة

أعلنت الهيئة البريطانية لضبط مراجعة الحسابات، "فتح تحقيق بشأن حسابات شركة السفر البريطانية "توماس كوك"، بعد نحو أسبوع على إفلاسها الّذي جاء بعد أشهر من مواجهة المجموعة صعوبات ماليّة كبيرة.

وأوضحت في بيان، أنّ "تحقيقها يتناول مراجعة الحسابات الّتي قام بها مكتب "إيرنست ويونغ" لبيانات الشركة للسنة المالية 2017-2018، الّتي انتهت أواخر أيلول الماضي"، لافتةً إلى "احتمال فتح تحقيقات إضافية بشأن "توماس كوك" مع هيئات تنظيميّة أُخرى".

وتخضع "توماس كوك" لتحقيقَين، الأوّل يقوم به مسؤول قضائي لتصفية الحسابات بطلب من وزارة الشركات، والآخر أطلقته اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية، الّتي من المقرّر أن تستمع لمدراء سابقين للمجموعة ومراجعي حساباتها.