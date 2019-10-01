رئيس البرلمان المصري: الفترة المقبلة تشهد إصلاحات سياسية وإعلامية

لفت رئيس البرلمان المصري علي عبد العال إلى ان "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، موضحاً أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية".
وأشار إلى انه "سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية"، لافتاً إلى ان "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".
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