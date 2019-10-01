رئيس البرلمان المصري: الفترة المقبلة تشهد إصلاحات سياسية وإعلامية

لفت رئيس ​البرلمان المصري​ ​علي عبد العال​ إلى ان "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، موضحاً أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في ​البناء​ والتنمية".

وأشار إلى انه "سيتم إجراء إصلاحات ​سياسة​ وحزبية وإعلامية"، لافتاً إلى ان "الشعب قال إنه يد واحدة خلف ​القيادة​ السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".