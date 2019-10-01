"يوروستات": انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 0,9 بالمئة في أيلول

كشف المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، أنّ "التضخم في منطقة اليورو في أيلول، بلغ مستواه الأدنى منذ ثلاث سنوات، مسجّلًا نسبة 0,9%، مقابل 1% في آب".
وهذه النسبة أدنى بكثير ممّا حدّده "البنك المركزي الأوروبي"، الّذي كان يريد إبقاء نسبة التضخم عند مستوى أدنى بقليل من 2%. كما أنّها أدنى مستوى في منطقة اليورو منذ تشرين الثاني 2016 حينما بلغ 0,6%.
يُذكر أنّ خلال اجتماع في أيلول، خفّض "البنك المركزي الأوروبي" معدّلات الفائدة وأطلق من جديد عمليّة إعادة شراء الديون، بهدف مساعدة اقتصاد منطقة اليورو، في ظلّ انقسام كبير داخل مجلس حكام المصارف المركزية حول جدوى هذه القرارات.
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