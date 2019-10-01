الجيش التركي: مقتل اثنين من مسلحي "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلن ​الجيش التركي​ عن "مقتل اثنين من مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في غارة جوية شمالي ​العراق​"، مشيراً إلى ان "سلاح الجو أغار على منطقة حفتانين ب​شمال العراق​ مستهدفا مسلحي المنظمة الانفصالية".

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