وزير النقل السعودي أكد إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يوما

أكّد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة "الشركة ​السعودية​ للخطوط الحديدية- سار" نبيل العامودي، أنّ "بالرغم ممّا حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة، إلّا أنّ قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يومًا، مستخدمًا محطة مطار الملك عبالمدينة المنودالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات ​مكة المكرمة​ ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية و​المدينة المنورة​".

وأوضح أنّ "توجيهات ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ وولي عهده الأمين في شأن توفير أكفأ وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار، واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع"، لافتًا إلى أنّ "هذا واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية".