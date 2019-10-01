المالية الروسية: فنزويلا سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة لروسيا

أعلنت ​وزارة المالية​ الروسية أن "​فنزويلا​ سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة ل​روسيا​".

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن فنزويلا ستسدد 200 مليون روبل أي حوالي 3.07 مليون ​دولار​ في خريف عام 2019.

وأكد نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، في وقت سابق، أن فنزويلا تدفع مستحقات الدين لروسيا مرتين في ​السنة​.