المالية الروسية: فنزويلا سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة لروسيا

أعلنت وزارة المالية الروسية أن "فنزويلا سددت دفعة جديدة من ديونها المستحقة لروسيا".
وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن فنزويلا ستسدد 200 مليون روبل أي حوالي 3.07 مليون دولار في خريف عام 2019.
وأكد نائب وزير المالية الروسي سيرغي ستورتشاك، في وقت سابق، أن فنزويلا تدفع مستحقات الدين لروسيا مرتين في السنة.
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