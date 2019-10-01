برلماني مصري: يجب إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه

طالب عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، رئيس المجلس المصري علي عبد العال، "بإخراج الاستجوابات من الدرج"، مشيرا إلى أنه يجب إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه.
ولفت إلى أن "مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه وهذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب"، مشيراً إلى أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستطيع أن يعبر بهذا البلد، ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية".
وأشار إلى أنه "لدينا يقين كامل أن الوطن يتعرض لمؤامرة حقيقية، وعلينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لا يمكن ابتلاعه ونفقد أحيانا شعبيتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات ونعترض على قضايا جوهرية مثل تيران وصنافير، ولكن الوقفة الحقيقية تكون عند الأزمة ومواجهتها حتى لو على حساب أمور كثيرة قد نخسرها".
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