محاكمة رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور في قضية فساد

أعلن النائب العام الفرنسي فرنسوا مولين، أنّ "رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ادوار بالادور (90 عامًا) سيُحاكم بتهمة "التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعيّة"، وذلك أمام محكمة خاصة في قضية تمويل سياسي خفي، قد يكون ترافق مع عقود بيع سلاح إلى ​باكستان​ و​السعودية​.

وأوضح أنّ "وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عامًا) سيُحاكم أيضًا في هذه القضية أمام محكمة العدل الجمهورية".

ومحكمة العدل الجمهورية، هي المحكمة الوحيدة المخوّلة محاكمة وزراء في وقائع تمّت أثناء أدائهم مهامهم.

وكان قد تمّ توجيه الاتهام للمسؤولين الإثنين منذ عام 2017 في هذه القضيّة الّتي تُعرف بقضيّة "​كراتشي​"، في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 أيار 2002 في كراتشي أَوقع 15 قتيلًا بينهم 11 موظّفًا فرنسيًّا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحًا.