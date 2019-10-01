دوتيرتي: سأبحث مع بوتين خلال زيارة إلى روسيا التعاون الدفاعي

أعلن الرئيس الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​ أنه سيبحث مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ التعاون بين البلدين في مجالي ​الدفاع والأمن​، خلال زيارة إلى ​روسيا​ يجريها في الفترة من 1 إلى 5 تشرين الاول.

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