اتفاقية تعاون بين الصليب الأحمر والبلمند لتحسين فعالية الاستجابة أثناء الأزمات

وقعت ​جامعة البلمند​ اتفاقية تعاون مع ​الصليب الأحمر​ اللبناني لبناء نظم معلومات جغرافية لتحسين فعالية الاستجابة أثناء وقوع الأزمات والكوارث، خلال حفل أقيم في أوديتوريوم مركز الشيخ نهيان للدراسات العربية وحوار الحضارات.

وقع على المذكرة كل من رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​.

تتضمن الاتفاقية آلية العمل المشترك بين ​الصليب الأحمر اللبناني​ ومركز نظم المعلومات الجغرافية GIS Center في ​كلية الهندسة​ في جامعة البلمند، حيث سيتم اعتماد نظم المعلومات الجغرافية لاستعمال أفضل للبيانات الجغرافية للصليب الأحمر، من أجل السرعة في تلبية الخدمة وتشاطر المعلومات خلال الكوارث والأزمات وغيرها من الظروف الطارئة.

وتوجه كتانة بالامتنان إلى جامعة البلمند لهذه المبادرة القيمة في دعم ومساندة الصليب الأحمر اللبناني. وأكد أن "الهدف الأول للصليب الأحمر اللبناني هو الاستجابة إلى النداء بدرجة عالية من الانسانية والاحتراف"، مشيرا إلى أن "عملية جمع البيانات وتحليلها، ركيزة في عمليات المراقبة والتخطيط، وهي جزء أساسي في بناء قدراته بغية تطوير خدمته".

بدوره، أشاد وراق بهذه المبادرة التي تتماشى مع مبادئ جامعة البلمند، لافتاً الى أنه "من واجبنا في جامعة البلمند بشكل خاص، وواجب ​الجامعات​ بشكل عام أن نكون السند الداعم للصليب الأحمر". وتوجه بالشكر لمؤسسة الصليب الأحمر على ما تبذل من تضحيات في زمن المصاعب.