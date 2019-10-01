النشرة: قتيل و6 جرحى نتيجة انقلاب فان على طريق عام بعلبك زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ عن "سقوط قتيل و6 جرحى نتيجة انقلاب فإن عمومي من نوع "سانغ يونغ" إلى جانب الطريق الدولي بعلبك زحلة في ضهور العيرون في منطقة ​سرعين​ بعلبك"، موضحاً أنه "عند محاولة سائق الفان الهرب من حفرة، اصطدام ب​سيارة​ من نوع "بي ام دوبليو" وانقلابه بجانب الطريق وتم نقل الجرحى إلى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة".

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