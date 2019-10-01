النشرة: توقيف سوريين بحاصبيا لتجولهما دون أوراق ثبوتية واقامة منتهية الصلاحية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "دورية من ​شعبة المعلومات​ أوقفت في منطقة حاصبيا كل من السوريين أ.أ. لتجوله باقامة منتهية الصلاحية وأ.ج.أ لتجوله دون اوراق ثبوتية وقد تم تسليمها الى مخفر ​راشيا الفخار​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقهما

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