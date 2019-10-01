قطع طريق تربط بين محلتي الشرفة وحقليت في بخعون احتجاحا على عدم رفع النفايات

افادت معلومات صحفية عن اقدام أحد المواطنين في بلدة بخعون - الضنية على قطع طريق فرعي تربط بين محلتي الشرفة وحقليت، من خلال رمي حاوية النفايات وسطها، إحتجاجا على عدم رفعها.
وقامت ورشة البلدية لاحقا برفع النفايات من وسط الطريق وإعادة فتحها أمام السيارات والمارة، في حين حضر إلى المكان القوى الأمنية للتحقيق في الأمر.
وتشهد بلدات المنطقة تراكما عشوائيا للنفايات منذ إغلاق مكب نفايات عدوة مطلع شهر نيسان الماضي، من غير التمكن من إيجاد مكب نفايات بديل.
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