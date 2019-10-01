قطع طريق تربط بين محلتي الشرفة وحقليت في بخعون احتجاحا على عدم رفع النفايات

افادت معلومات ​صحفية​ عن اقدام أحد المواطنين في بلدة ​بخعون​ - ​الضنية​ على ​قطع طريق​ فرعي تربط بين محلتي الشرفة وحقليت، من خلال رمي حاوية ​النفايات​ وسطها، إحتجاجا على عدم رفعها.

وقامت ورشة ​البلدية​ لاحقا برفع النفايات من وسط الطريق وإعادة فتحها أمام السيارات والمارة، في حين حضر إلى المكان ​القوى الأمنية​ للتحقيق في الأمر.

وتشهد بلدات المنطقة تراكما عشوائيا للنفايات منذ إغلاق مكب نفايات عدوة مطلع شهر نيسان الماضي، من غير التمكن من إيجاد مكب نفايات بديل.