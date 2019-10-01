حرب: أثمن تضحيات مروان حماده في سبيل السيادة والحرية في ذكرى محاولة اغتياله

لفت النائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "في ذكرى محاولة اغتيال الصديق مروان حماده أتوجه اليه مثمّناً تضحياته في سبيل السيادة والحرية واشكر الله لأنه رئف به ليبقيه رمزاً نعتز به وقدوة لمن يناضل من أجل المبادئ الانسانية والوطنية".

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