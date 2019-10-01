وزراة الداخلية تنشر أسماء البلديات وأعداد المجالس الاختيارية والمختارين للانتخابات الفرعية في 27 الحالي

أعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ أسماء البلديات التي ستجرى فيها انتخابات فرعية واعداد المجالس الاختيارية والمختارين الذين سيتم انتخابهم في كل بلدة او قرية في الانتخابات الفرعية المقررة في 27 تشرين الاول الحالي، وهي:

"اولا: محافظة البقاع:

أ-قضاء البقاع الغربي:

جب جنين (15 عضوا).

حوش الحريمة (15 عضوا).

كفريا (9 اعضاء).

ب- قضاء راشيا:

عين عطا (12 عضوا).

ج - قضاء زحلة:

تربل (15 عضوا).

جديتا (15 عضوا).

رعيت (12 عضوا).

شهابية الفاعور (12 عضوا).

كفرزبد (15 عضوا).

ثانيا: محافظة بعلبك الهرمل:

أ-قضاء بعلبك:

الفاكهة والجديدة (13 عضوا في قرية الفاكهة و5 اعضاء في قرية الجديدة).

الكنيسة (15 عضوا).

النبي عثمان (15 عضوا).

حوش الرافقة (15 عضوا).

سرعين التحتا (12 عضوا).

معربون (12 عضوا).

نبحا الدمدوم (15 عضوا).

ثالثا: محافظة الجنوب

أ-قضاء جزين:

الميدان (9 اعضاء).

شواليق (9 اعضاء).

قطين وحيداب (9 اعضاء).

وادي بعنقودين (9 اعضاء).

ب- قضاء صور:

البرغلية (15 عضوا).

الجبين (12 عضوا).

الحميري (9 اعضاء).

المنصوري (12 عضوا).

بثتيات (9 اعضاء).

واي جيلو (9 اعضاء).

يارين (12 عضوا).

ج- قضاء صيدا:

المعمرية (9 اعضاء).

خرطوم (12 عضوا).

عدلون (15 عضوا).

كفريا (9 اعضاء).

مزرعة طبايا (9 اعضاء).

رابعا: محافظة النبطية

أ- قضاء النبطية:

حاروف (15 عضوا).

زوطر الغربية (12 عضوا).

عربصاليم (15 عضوا).

كفرصير (15 عضوا).

ب- قضاء بنت جبيل:

غندورية (9 اعضاء).

قوزح (9 اعضاء).

ج- قضاء حاصبيا:

عين جرفا (9 اعضاء).

عين قنيا (12 عضوا).

خامسا: محاظة الشمال:

أ- قضاء البترون:

راسنحاش (12 عضوا).

شاتين (12 عضوا)

ب- قضاء الكورة:

بتوراتيج (9 اعضاء).

برسا (9 اعضاء).

بنهران (9 اعضاء).

زكرون (9 اعضاء).

ج- قضاء المنية الضنية:

الروضة (9 اعضاء).

المنية +النبي يوشع (16 عضوا في المنية و5 اعضاء في النبي يوشع).

بطرماز (12 عضوا).

بيت حويك (9 اعضاء).

عاصون (15 عضوا).

قزحيا (12 عضوا).

د-قضاء بشري:

برحليون (9 اعضاء).

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ه-قضاء زغرتا:

أسلوت + تولا (2 في اسلوت و7 في تولا).

كفرحورا (9 اعضاء).

سادسا: محافظة عكار:

جرمنايا + الرامة (عضو واحد في جرمنايا و11 عضوا في الرامة).

السماقية (12 عضوا).

القرنة (15 عضوا).

الكنيسة (9 اعضاء).

بينو + قبولا (12 عضوا في بينو و3 اعضاء في قبولا).

حلبا (18 عضوا).

خربة شار (9 اعضاء).

زوق الحبالصة (9 اعضاء).

شدره (15 عضوا).

عدبل (9 اعضاء).

عرقا (9 اعضاء).

عمار البيكات (9 اعضاء).

كفرحرة (9 اعضاء).

سابعا: محافظة جبل لبنان:

أ-قضاء الشوف:

غريفة (15 عضوا).

ب-قضاء المتن:

عين الخروبة (9 اعضاء).

ج-قضاء بعبدا:

الخريبة (9 اعضاء).

بتيبات (9 اعضاء).

بمريم (9 اعضاء).

زندوقه (9 اعضاء).

صليما (12 عضوا).

د-قضاء جبيل:

ترتج (12 عضوا).

حصارات (9 اعضاء).

ج-قضاء عاليه:

القماطية (12 عضوا).

دير قوبل (9 اعضاء).

سلفايا (9 اعضاء).

ه_قضاء كسروان

بقعاتة عشقوت (9 اعضاء).

أما عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سيتم انتخابهم لكل بلدة او قرية والذي سيجري الترشح على اساسه، فهو كالتالي:

اولا: محافظة البقاع:

أ-قضاء البقاع الغربي:

حوش الحريمة (عدد المختارين 3، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

ب-قضاء راشيا:

عين عطا (عدد المختارين 2، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

ج_قضاء زحلة:

تربل (عدد المختارين 3، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

جديتا (عدد المختارين 4، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

شهابية الفاعور (عدد المختارين 2، وعدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

ثانيا: محافظة بعلبك الهرمل:

أ-قضاء بعلبك:

مدينة بعلبك (اسم الحي الزهراء، عدد المختارين 1).

مدينة بعلبك (اسم الحي عز الدين، عدد المختارين 1).

طفيل (عدد المختارين 1، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

ثالثا: محافظة النبطية:

كفرصير: (عدد المختارين 3، وعدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

رابعا: محافظة الشمال:

أ-قضاء زغرتا:

اسلوت (عدد المختارين 1، وعدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

تولا (عدد المختارين 1، وعدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

خامسا: محافظة عكار:

حيزوق (عدد المختارين 1، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

عيون الغزلان (عدد المختارين 1، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

مار توما (عدد المختارين 1، عدد اعضاء المجلس الاختياري 3).

سادسا: محافظة جبل لبنان:

أ-قضاء بعبدا:

صليما (عدد المختارين 2، وعدد اعضاء المجلس الاختياري 3)".