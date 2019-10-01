ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "وسائل الإعلام تناقلت أخبارًا حول شبكات لخطف ​الأطفال​ من أمام ​المدارس​". وأوضحت أنّ "بعد التحقيق، تبيّن أنّه لم تحصل أي عمليّات خطف للأطفال من أمام المدارس، كما أنّ الأخبار المتداولة حول محاولات الخطف غير دقيقة، والتحقيق ما زال مستمرًّا في حالة واحدة". وطمأنت المواطنين، ودعتهم إلى "عدم الخوف والقلق".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن نفت حصول عمليات خطف للأطفال من أمام المدارس: التحقيق مستمر بحالة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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