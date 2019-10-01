ممثل جبق في مؤتمر الطب الجراحي الـ25 بطرابلس: عمل الطبيب إنساني والتجارة لأهلها

أكّد رئيس مصلحة الصحة في ​الشمال​ الدكتور جمال عبدو، ممثلًا وزير ​الصحة العامة​ ​جميل جبق​ في ​مؤتمر​ نظمته الجمعية الجراحية في ​طرابلس​ والشمال مؤتمرها الخامس والعشرين، في ​مركز الصفدي الثقافي​ على مدى يومين، أن "مؤتمركم يهدف إلى ترسيخ وتعميق العلاقة بين الطبيب الجراح والمجتمع وبين جمعيتكم ومؤسسات الوزارة، ومن شأنه ان يعرف بأهمية العمل الجراحي".

وعدد عبدو "بعض التوصيات للطبيب ومنها "مراعاة الناحية الانسانية في العمل لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها جميع الناس"، وقال: "إن عمل الطبيب إنساني، والتجارة لأهلها ونحن لسنا تجارا، وكذلك علينا تطوير ما تعلمناه في الجامعة، من هنا فإن الوزارة وبتوجيه من الوزير جبق، تبدي استعدادها وتضع كل امكانياتها لدعم مقترحات وتوصيات مؤتمركم لتطوير العمل الجراحي ورفع مستواه".