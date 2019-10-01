شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يخاطب "الاتصالات " لحجب مواقع بثت الأعمال الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أنه فى اطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الالكترونية المختلفة ، تم رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة .

وأضاف المجلس الأعلي للإعلام فى بيان له ، أنه قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .