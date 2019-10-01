شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوناثان كوهين.. السفير الأمريكى الجديد لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جوناثان كوهين، لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام ليتسلم مهامه كسفير لبلاده فى القاهرة خلفا السفير السابق ستيفن بيكروفت ، الذى رحل فى عام 2017 ولم يتم تعيين سفير آخر منذ ذلك الوقت ، وفى السطور التالية نتعرف هو جوناثان كوهين وأبرز المناصب التى تقلدها..







ـ عمل كوهين ضابطًا فى الخدمة الخارجية منذ عام1986، كما شغل مقعد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة.

ـ كان كوهين نائب الممثل الدائم منذ يونيو 2018.

ـ تخرج فى جامعة برينستون، و لديه بكالوريوس فى السياسة وشهادة فى دراسات الشرق الأدنى.

ـ منذ 2016 حتى يونيو 2018 عمل نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية.

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ـ كوهين شغل منصب نائب رئيس البعثة فى بغداد من 2014-2016، والقائم بأعمال نائب رئيس البعثة فى باريس من 2013 إلى 2014.

ـ عمل أيضا وزير مستشار للشئون السياسية من 2011 إلى 2013.

ـ ترشيح ترامب لكوهين جاء لعدة أسباب منها العمل بشكل مكثف مع حليف واشنطن فى الشرق الأوسط، خاصة وسط تخطيط البيت الأبيض لخطة جديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والعمل على عدة ملفات بالمنطقة.