شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين التخطيط والسياحة لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى التخطيط والسياحة بشأن وضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة. وتهدف الاتفاقية لوضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة، والاتفاق علـى مصـادر التمويـل، والإطار المؤسسى والتنظيمـى للمشـروع، والذى سيضـم تشكيل ثلاث مجموعـات متخصصـة منـوط بهـا إعداد اسـتبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعـة تنفيذهـا، وإعـداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.

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