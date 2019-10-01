كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان يبحث مع رئيس مجموعة "الراجحي" استثماراتها في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنشطة ومشروعات مجموعة "الراجحي" الدولية، في السودان، وذلك لدى لقائه اليوم الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد الملاحي.

وقال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان وعد بتوفير المتطلبات اللازمة، بما يمكن المجموعة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

من جانبه، أكد الملاحي حرص المجموعة على نقل أحدث التقنيات الزراعية للسودان، وتطبيق أحدث الوسائل لزيادة الانتاج، مشيرا إلى أن المجموعة تقدمت بشكل ملحوظ، في زيادة انتاج المحاصيل في السودان، خاصة بعد تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار الملاحي إلى الامكانيات الزراعية الكبيرة، التي يتمتع بها السودان، ومن شأنها تحقيق الأمن الغذائي للشعبين السوداني والسعودي.

من جهته، أوضح قال والي الولاية الشمالية المكلف اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري إن مجموعة الراجحي أضافت هذا الموسم، 120 محورا لتتم زراعتها قمحا في الموسم الشتوي، وتعهد بتذليل كل الصعاب التي تعترض عمل مجموعة "الراجحي". ومن جانب آخر بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، مع القائم بالأعمال بسفارة كندا بالسودان ادريا دونالد نور فوك، سبل التعاون المشترك بين البلدين في ظل التطورات الجديدة في السودان. Advertisements

وثمن وزير الطاقة السوداني، دور دولة كندا الرائد في دعم الانتقال الذي حصل في السودان، وتطوير التعاون المتبادل بين البلدين.

وأكد سعيه لتطوير التعاون في مجال الطاقة والتعدين مع كندا، حتى يستفيد السودان من استخدام التقنيات الحديثة لدى كندا، مشيرا إلى سياسة وزارته في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والتعدين.

ودعا الشركات الكندية إلى الدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، الذي يسعى إلى الانفتاح على العالم عبر الشراكات الذكية.

من جانبه، أكد نور فوك رغبة كندا للدخول في الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين في السودان، عبر الفرص المتاحة للاستثمار، والسعي لبناء علاقات اقتصادية بين البلدين.

وقال إن السودان بلد غني بموارده الطبيعية وثرواته المعدنية، وسوف يجد الاهتمام الأكبر من جانب دولة كندا.