كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سوداني: إطلاق سراح 15 متهماًً بمحاولة الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق ركن شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار بإطلاق سراح 15 من المعتقلين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، والبالغ عددهم 31 شخصا.

وقال الكباشي، إن أبرز الأسماء، التي سيتم إطلاق سراحها، اللواء الركن نصر الدين عبد الفتاح قائد سلاح المدرعات، والفريق ركن آدم هارون إدريس رئيس هيئة العمليات المشتركة.

وأوضح، أن 10 من معتقلي المحاولة الانقلابية سيتم تقديمهم لمحاكمات، بما فيهم رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وعدد من اللواءات، أبرزهم اللواء عبد العظيم الأمين قائد قوات الدفاع الشعبي.

وأشار إلى أن، الذين سيتم محاكمتهم أيضا، والي القضارف السابق، اللواء محي الدين أحمد الهادي، واللواء طيار أبو القاسم واللواء بحر أحمد بحر، إلى جانب 6 ضباط متقاعدين، أبرزهم اللواء معاش محمد إبراهيم، الشهير بـ"ود إبراهيم"، وشخص مدني أيضا سيقدم معهم إلى المحاكمة.

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وكان عضو المجلس السيادي السوداني قد أفصح مؤخرا عن قرب انتهاء التحقيق مع المعتقلين، وسيُقدَّم جميع العسكريين في المحاولة الانقلابية الأخيرة لمحكمة عسكرية.

ونفذت السلطات السودانية على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة حملة اعتقالات واسعة، وسط عناصر الحركة الإسلامية السياسية، عدها مراقبون كسر شوكة الإخوان.

وشملت الاعتقالات إلى جانب رئيس الأركان وقائد سلاح المدرعات كلا من نائب البشير السابق، بكري حسن صالح، وأمين الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ومدير مليشيا الأمن الشعبي كمال عبداللطيف، ومدير التصنيع الحربي محمد الحسن عبدالله، وشقيقه أسامة عبدالله.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت أيضا الإخواني أسامة توفيق، والإخواني سيد الخطيب، ورئيس اتحاد الصحفيين الموالي للنظام البائد، الصادق الرزيقي قبل أن يتم إطلاق سراحه.

