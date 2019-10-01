كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة مستعدة لإجراء انتخابات عامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شطية: "أن الحكومة مستعدة لإجراء انتخابات عامة بمجرد صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن".

وفي حديثه في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، قال شطية: "أن الرئيس محمود عباس سيطلب من رئيس اللجنة المركزية للانتخابات "حنا ناصر" التوجه إلى قطاع غزة لبدء مشاورات بشأن الانتخابات.

وأضاف أن وفدًا وزاريًا سيتوجه إلى القاهرة لمناقشة التعاون الاقتصادي.

كما شكر شطية المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر وقطر لدعمهم للشعب الفلسطيني وعلى 50 مليون دولار الدعم المقدم من صندوقي القدس والقدس خلال اجتماعه السنوي 76 الذي عقد يوم الأحد في جدة، والمملكة العربية السعودية، لتنفيذ مشاريع التنمية في فلسطين.

ويأتي إعلان شطية عن استعداد حكومته لإجراء الانتخابات في أعقاب إعلان آخر صادر عن اللجنة الانتخابية المركزية يقول إنه مستعد تقنيًا لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، باستثناء القدس.

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وأكد عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من جديد أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية وغزة والقدس.

ولكن من المرجح إسقاط القدس لأن السلطات الإسرائيلية لن تسمح للناخبين هناك بالمشاركة في الانتخابات التي تجريها السلطة الفلسطينية.

وأضاف نائب رئيس فتح: "إجراء الانتخابات ليس اقتراحًا جديدًا، لقد طرحت الفكرة عشرات المرات، وخلال الفترة الماضية، تمت مناقشتها مع مصر والتي ستتوسط فيها لجميع الفصائل، بما في ذلك حماس في قطاع غزة"

وأضاف: "المسألة مهمة للغاية في هذه الفترة، خاصة لأنها تتعلق بالمصالحة التي وصلت إلى طريق مسدود".

وقال شطية من جهته: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى المصالحة، فعلينا العودة إلى الشعب الفلسطيني لإعادة الديمقراطية إلى المؤسسة الفلسطينية وجعل الشعب الفلسطيني هو القاضي في أي نزاع".

