كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني يكشف لــ "الخليج 365" المراوغات الحوثية ودور إيران في حرب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي اليمني "عبدالخالق الحود"، فيما يخص اتفاق ستوكهلم دأب الحوثيين منذ بدء الحرب على تكييف أي اتفاق وفق مصالحهم وتنفيذ جزئياته بما يتناسب وأولوياتهم العسكرية، فهم يقولون في المقابل بأنهم نفذوا كل ما تم الاتفاق عليه من جانبهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن مسأله الرضوخ لا أعتقد فالقرار الأممي 2216 لم ينفذ الحوثيون أي من بنوده الواضحة.

وفيما يتعلق بإيران قال "الحود" باعتقادي لن توقف إيران دعمها للحوثيين مطلقا فإيران لديها فكر وتخطيط استراتيجي والحوثيون جناح وقوة متقدمة تعمل لصالحا وتنفذ أجنداتها مثلها مثل حزب الله والحشد الشعبي في كل من سوريا والعراق ، اليوم تحاربك إيران بالوكالة دون أن تتحمل اي تبعات أو أعباء مباشرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أن ميليشيات الحوثي تواصل تهديدها للسلم الدولي، كما قال أن التحالف العربي يدعم الجهود العالمية لإنهاء الأزمة اليمنية وتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

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وأوضح أن المليشيا تستحدم ميناء الحديدة في إطلاق صواريخهم ويهددون الملاحة البحرية، وقال إن ميليشيات الحوثي تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية.

يذكر أن وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي قد أكد أن الحكومة الشرعية لن تذهب إلى أي مشاورات مقبلة مع الميليشيات الحوثية إلا إذا تم تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالحديدة.

وحذر الحضرمي من التراخي والسماح للحوثيين بإفشال اتفاق الحديدة، مؤكدا أن قضية قوات الأمن والسلطة المحلية المعنية بحفظ الأمن في مدينة وموانئ الحديدة هي المدخل لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق.

ودعا الحضرمي المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لتنفيذ ذلك وقال: إن الحكومة الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم بالاتفاقات السابقة أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، التزام المنظمة الأممية بالعمل مع الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، وإنهاء الانقلاب الحوثي، جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية ، محمد الحضرمي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم مناقشة آفاق الحل السياسي للصراع في اليمن.

وشدد على ضرورة التركيز على التصدي لخطر المشروع الإيراني التوسعي في اليمن المتمثل بالانقلاب الحوثي على الدولة.