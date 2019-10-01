كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع جيش الإحتلال شرق البيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز بيت ايل شرق مدينة البيرة، وجرى علاجها ميدانيا.

وقمع الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين بالغاز المسيل للدموع حيث تظاهر عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت صوب حاجز بيت ايل، دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

واشتبك الطلبة بالحجارة مع الجيش الإسرائيلي، الذي رد عليهم بإمطارهم بالغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة.

وأغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز أمام حركة المركبات، حيث يعتبر معبرا رابطا بين مدينة رام الله وشمال وجنوب الضفة الغربية.

في سياق متصل اعتصم عشرات النشطاء الفلسطينيين في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة البيرة تنديدا بما وصفوه بتقاعس الصليب الأحمر في الدفاع عن الأسير سامر العربيد، الذي وصفت حالته الصحية بالخطيرة بعد الاعتداء عليه في مراكز التحقيق الإسرائيلية جراء اتهامه بتنفيذ عملية عين بوبين غرب رام الله، التي أدت لمقتل مستوطنة إسرائيلية الشهر المنصرم وإصابة والدها وشقيقها.

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وتشهد الأراضي الفلسطينية العديد من المسيرات التضامنية مع الأسير العربيد، الذي كشفت تقارير عن وضعه الصحي الحرج بعد تعرضه للتعذيب في أقبية المخابرات الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال العربيد ويبلغ من العمر 44 عامًا، مع فلسطينيين إثنين ووجهت لهما الاتهام بالمسؤولية عن زرع عبوة ناسفة قرب مستوطنة، وسط الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل إسرائيلية.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية فتحها تحقيقا في الأساليب، التي استخدمها جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) مع العربيد بعد أن ثبت أنه وصل إلى السجن وهو في حالة صحية جيدة.

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