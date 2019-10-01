كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تلغي الحصار التجاري في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسمح إسرائيل بهدوء لآلاف الفلسطينيين بالدخول من قطاع غزة لممارسة الأعمال التجارية، وعلى ما يبدو كجزء من التفاهمات مع حركة حماس التي تهدف إلى منع حرب رابعة في القطاع المحاصر.

ولقد ألغت إسرائيل فعليًا آلاف تصاريح العمل عندما فرضت حصارًا مشلولًا على غزة بعد أن استولت حماس على السلطة من القوات الفلسطينية المتنافسة في عام 2007.

وقد أدى الحصار، إلى جانب ثلاث حروب بين حماس وإسرائيل، إلى تدمير الاقتصاد في غزة، حيث تجاوز معدل البطالة 50%.

وفي الأشهر الأخيرة، قدمت إسرائيل بعض الهدوء كجزء من هدنة غير رسمية توسطت فيها مصر مع حماس، في مقابل انخفاض إطلاق الصواريخ من القطاع وتراجع الاحتجاجات الأسبوعية على طول الحدود.

ولقد سمحت لقطر بتسليم ملايين الدولارات نقدًا للسماح لحماس بدفع رواتب موظفيها المدنيين، كما سمحت للأمم المتحدة بتكثيف جهود المساعدات.

والآن يبدو أن إسرائيل وسعت برنامجًا طالما قدمت فيه مئات التصاريح لأصحاب الأعمال للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية لأغراض التجارة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنها تقدم الآن حوالي 5000 تصاريح تجارية مزعومة ومنحهم للفلسطينيين الذين يعملون كعمال في البناء والزراعة والتصنيع.

والهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير الشؤون المدنية في غزة لم تستجب لطلبات الهيئة الفلسطينية للتعليق. كما رفض مسؤولو حماس التعليق.

وفي أحد أيام الأحد الأخيرة، قام العشرات من الرجال الذين يرتدون ملابس ممزقة، ويحملون أمتعتهم الشخصية في أكياس من القماش الخشن والأكياس البلاستيكية، بالتسجيل عبر البوابات الدوارة عند معبر إيرز إلى إسرائيل.

وكان لكل منهم تصريح تاجر، ولكن يبدو أن العديد منهم كانوا يعبرون المعبر لأول مرة وطلبوا المشورة بشأن كيفية المتابعة.

قال أحد العمال، الذي عرف نفسه باسم رائد فقط، إنه دفع 500 دولار لشركة غزة للتقدم بطلب للحصول على تصريح تاجر ثم أعاد الاتصال بشركات المقاولات التي عمل بها قبل عام 2007.

وأضاف: "أن الدخل الإضافي سمح له بإضافة طابق جديد لمبناه وشراء سيارة أجرة لأحد أطفاله. ورفض ذكر اسمه الأخير، خشية أن يعرض تصريحه للخطر".

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وقال أيضًا: "هذه فرصة ذهبية"، ولكنه يخشى أيضًا أن يتم سحب التصريح في أي وقت.

بالنسبة لإسرائيل، فإن التغيير الواضح في السياسة ينطوي على بعض المخاطر، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية.

وقال صالح الزيق: رئيس لجنة الاتصال التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تنسق دخول الفلسطينيين وخروجهم من إسرائيل: "أن إسرائيل زادت حصتها من تصاريح التجار من أقل من 1000 في عام 2017 إلى 5000 اليوم.

وقال إنه تم إصدار 4000 طلب بالفعل وأن اللجنة توقفت عن تلقي طلبات جديدة بعد أن تم تقديم 2000 طلب لآخر 1000 نقطة.

وقال مسؤول فلسطيني آخر، لم يُصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السلطة الفلسطينية غير متورطة في قرار توسيع التصاريح، واصفة إياه بأنه صفقة توصلت إليها إسرائيل وحماس.

وتخطط لجنة الاتصال لاتخاذ تدابير لكبح جماح تصاريح التجار. ونقلت هذا الشهر سلطة الفحص إلى غرفة تجارة غزة، وعلى ما يبدو لتجنب المشاركة في التفاهمات بين إسرائيل وحماس.

ولا تزال الزيادة في الحصص تمثل "جزءًا صغيرًا" من الـ 26.000 فلسطيني الذين عبروا الحدود إلى غزة من أجل العمل قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000، وفقًا لجيشا، وهي جماعة حقوقية إسرائيلية تدافع عن حرية الحركة.

وقال ماهر الطباع، المسؤول في غرفة تجارة غزة: "أن "نسبة كبيرة" من المغادرين بتصاريح التجار هم عمال".

وأضاف: "أن إسرائيل مددت التصاريح من ثلاثة إلى ستة أشهر وخفضت الحد الأدنى لسن الأهلية إلى 25 من 30".

وأضح أيضًا: "هذا جيد لغزة لكنه تأثير محدود للغاية."

وأضاف: "نحن بحاجة إلى 15000 إلى 20.000 عامل للذهاب إلى هناك من أجل الشعور تأثير هذا التخفيف".

