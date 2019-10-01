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هلال القدس يؤكد توصل الرجاء بتصاريح رسمية لدخول فلسطين والمباراة ستقام على بعد 7 كلم من المسجد المبارك

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عثمان رضى 0 تبليغ

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هلال القدس يؤكد توصل الرجاء بتصاريح رسمية لدخول فلسطين والمباراة ستقام على بعد 7 كلم من المسجد المبارك – اليوم 24
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